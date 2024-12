Mercosur y Unión Europea concluyen negociaciones de histórico acuerdo comercial

Tras 25 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea (UE) anunciaron este viernes la conclusión de un acuerdo de libre comercio, según informó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, durante una rueda de prensa en Montevideo. El anuncio marca un hito en las relaciones entre los dos bloques, aunque el proceso aún debe ser ratificado por los países miembros de la UE.

El acuerdo, que busca fomentar el intercambio comercial entre ambas regiones, enfrenta ahora el desafío de ser aprobado por la mayoría de los estados europeos.

