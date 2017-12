¡Cuidado con los regalos para tus hijos! Podrían ser hackeados

Agencia

NUEVA YORK.- Los regalos de Navidad para tus hijos pudieran ser un riesgo para la seguridad de tu familia, esto porque especialistas en seguridad advierten que algunos juguetes, principalmente los que contienen cámaras o grabadoras de audio, pudieran abrir una puerta para hackers a tu casa.

De acuerdo al diario La Razón, esta advertencia proviene del FBI, que dijo este año que los juguetes conectados a internet pudieran ser aprovechados por hackers para escuchar conversaciones o robar información sobre los niños.

El FBI no señaló juguetes ni marcas específicas, pero dijo que cualquier juguete conectado a internet con micrófonos, cámaras o localizadores puede poner en peligro la seguridad y privacidad del niño.

Pudiera ser una muñeca parlante o una tableta diseñada para niños. Y como algunos de los juguetes son producidos y vendidos apresuradamente, pudieran obviarse protecciones de seguridad, dice el FBI.

Las compañías serias explican cómo recaba información el juguete o aparato y quién tiene acceso a la misma.

Usualmente, el tipo de información es hallado en el portal de la compañía, típicamente en la sección sobre políticas de seguridad. Si no la puedes hallar, llama a la compañía. Si no hay una política específica, es un mal indicio.

“No lo uses”, dijo Behnam Dayanim, socio en Paul Hastings, en Washington, y codirector de litigios de privacidad y ciberseguridad para el bufete.

