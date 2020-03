La mitad de la población escolar mundial en casa por Covid-19: Unesco

París.- Prácticamente la mitad de la población estudiantil del mundo, unos 850 millones de menores de edad y jóvenes, se encuentran fuera de sus escuelas por el cierre en 102 países y 11 regiones derivado del Covid-19, informó hoy la Unesco.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco) precisó que, sólo en los últimos cuatro días los estudiantes sin clases por la nueva cepa se duplicó.

🔴 BREAKING!



⛔Half of world’s student population not attending school due to #COVID19⛔@UNESCO launches global coalition to accelerate deployment of remote learning solutions.



Full story: https://t.co/POyffOXiVQ #Coronavirus #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/ydjxmR4uw6