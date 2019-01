Las “benditas redes” rescatan este monumento para sensibilizar a AMLO

Redacción

CANCÚN.- La imagen de una placa conmemorativa que Austria dispuso en uno de sus plazas de Viena en honor a México enciende las redes. La posición de AMLO frente a Venezuela es su combustible.

Se trata de la Mexikoplatz (en alemán) ubicada en el distrito II de la capital austriaca, en donde puede verse un monumento con el Escudo Nacional Mexicano y la siguiente leyenda:

“En Marzo de 1938 México fue el único país que protestó oficialmente ante la Sociedad de Naciones por la violenta anexión de Austria a la Alemania Nacionalsocialista. En homenaje a este acto, la ciudad de Viena dio el nombre de México a esta plaza”.

Y es este mensaje, instalado sobre un monolito en 1985, el que ha motivado a un volumen importante de internautas a reclamar a Andrés Manuel López Obrador un pronunciamiento firme y claro contra el régimen dictatorial que encabeza Nicolás Maduro.

¿Por qué? Porque este acto de solidaridad mexicana con un pueblo extranjero se dio durante el sexenio del expresidente Lázaro Cárdenas del Río (1895-1970), el estadístita mexicano con más prestigio en la historia y uno de los símbolos ideológicos y gráficos del lopezobradorismo.

La abierta crítica cardenista al ideario y política exterior de Adolfo Hitler contrasta hoy con el silencio del actual gobierno, el que no sólo está lidiando con las críticas a sus políticas no intervencionistas, sino a un desabasto de gasolina y combustibles que Cárdenas paradójicamente nacionalizó.

“Ya dijo el AMLO que volverá a los principios de la doctrina Estrada de no interferir u opinar en los asuntos internos de otros países. Ahora, la doctrina Estrada la creo el PRI expresamente para que otros países no interfirieran en la dictadura partidista que en nuestro país duró 70 años, la mentalidad era, si yo no digo nada no hay pauta para que nadie me diga nada. Y funcionó. Ahora falta ver si están tomando en cuenta esto para revivir esta doctrina que de otra forma no tiene nada que hacer en un país moderno y globalizado”, escribe en reddit el usuario Mexinonimo.

Tanto el presidente como el canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, han reiterado una y otra vez que las relaciones de México con el mundo están basadas en una doctrina no intervencionista nacida en luego de la Revolución Mexicana.

López Obrador considera que se trata de “un asunto que únicamente corresponde a los venezolanos resolver”.

“Pero debe de entenderse que no es un asunto de simpatías”, sino tiene que ver “con nuestra política exterior que se abandonó hace algún tiempo y secundamos decisiones tomadas en otras latitudes y por otras causas”, argumenta el mandatario mexicano desde Palacio Nacional.

Con todo, las críticas le llovieron.

José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, criticó a través de Twitter la posición de México, la que confirma que en el mandato de AMLO, "los derechos humanos no serán componente de la política exterior".

Gabriel Quadri, candidato a la presidencia de la república en 2012, afirmó que el gobierno mexicano se escuda en la "no intervención" para solapar a la "infame dictadura venezolana".

Marko Cortés, líder de Acción Nacional, acusó al gobierno de avalar una "dictadura del mandatario venezolano".

El monumento dedicado a México en Viena está muy cerca del Danubio, dando a una de las calles más largas de la ciudad y conectada por el puente Reichsbrücke, el único acceso a la ciudad que no fue seriamente dañado durante la Segunda Guerra Mundial y por el que el ejército rojo de la Unión Soviética pudo sitiar a los alemanes y liberar a los vieneses de la Wehrmacht, las fuerzas armadas de la alemania nazi.

Un recordatorio que los internautas quieren hacer llegar hoy al presidente Andrés Manuel a través de las “benditas redes sociales”.