Muere CEO de Siemens por accidente aéreo en Nueva York

El jueves por la tarde, un trágico accidente aéreo en Nueva York cobró la vida del CEO global de Rail Infrastructure en Siemens Mobility, Agustín Escobar, su esposa y sus tres hijos, todos originarios de España.

Según medios locales como The New York Post, que citan fuentes policiales, la familia había abordado un helicóptero turístico de la empresa New York Helicopter Tours, especializada en recorridos panorámicos por la ciudad.

Así ocurrió el desplome del helicóptero en el río Hudson

La aeronave despegó del helipuerto de Downtown Manhattan, voló hacia el puente George Washington y luego descendió siguiendo la costa de Nueva Jersey.

A la altura de Hoboken, el helicóptero perdió el control y cayó al río Hudson alrededor de las 15:17 h local, en un día con temperaturas cercanas a los cinco grados.

Videos difundidos por la prensa muestran al helicóptero cayendo con la cola partida. Buzos de los bomberos y policías de Nueva York y Nueva Jersey rescataron cuatro cuerpos del agua, mientras que dos personas más murieron en el hospital.

La trayectoria de Agustín Escobar en Siemens

Agustín Escobar había sido designado en diciembre como líder de la división ferroviaria global de Siemens Mobility, tras dos años como CEO de Siemens España.

Contaba con más de 20 años de experiencia en sectores clave como energía, infraestructura y transporte, además de haber liderado proyectos en Latinoamérica y Norteamérica.

Trump lamenta el accidente en redes

El expresidente Donald Trump expresó su pesar en Truth Social:

“Terrible accidente de helicóptero en el río Hudson… Dios bendiga a las familias y amigos de las víctimas”. También señaló que el secretario de Transporte, Sean Duffy, ya está atendiendo el caso.

