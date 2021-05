Muere el cofundador de Vans, Paul Van Doren

Paul Van Doren, cofundador de la empresa Vans, cuyas emblemáticas zapatillas del sur de California fueron amadas por los patinadores y se convirtieron en un éxito internacional, falleció a los 90 años.

La compañía, con sede en Costa Mesa, al sureste de Los Ángeles, anunció el viernes en redes sociales la muerte de Van Doren, pero no proporcionó detalles.

It's with a heavy heart that Vans announces the passing of our co-founder, Paul Van Doren. Paul was not just an entrepreneur; he was an innovator. We send our love and strength to the Van Doren family and the countless Vans Family members who have brought Paul’s legacy to life. pic.twitter.com/5pDEo6RNhj