Río turbulento se traga a dos hombres en EU

BÚFALO, Estados Unidos.- Dos hombres murieron en el río Niágara, en Búfalo, luego de que una de las víctimas se arrojara al agua para recoger madera y otra persona intentara salvarle la vida.

De acuerdo con información de RT, la corriente del río Niágara es muy fuerte a su paso por Búfalo, Estados Unidos, por lo que abundan los carteles de “Prohibido arrojarse al agua”. Sin embargo, no todos respetan la indicación, como ocurrió a estos dos hombres, cuya imprudencia les costó la vida.

Scott Vater, un carpintero de 46 años, pretendía recoger un tronco que flotaba para hacer muebles, por lo que Mario Guthrie, de 29, se ofreció a buscarlo. Se metió en el río, pero ya no pudo salir, publica el diario The Buffalo News.

Ante la impotencia de quienes observaban la peligrosa situación, Vater se tiró al agua para rescatarlo, pero la desesperación de Guthrie acabó sumergiendo a ambos.

