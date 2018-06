Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente se dio a conocer el momento en que un joven llama sin razón aparente "esclava negra" a una mujer que viajaba en el mismo tren que él en Reino Unido, reporta en su portal Excélsior.

El hecho ocurrió en Reino Unido, afortunadamente la fémina pensó rápido y decidió sacar su teléfono para grabar la situación y su respuesta.

¿A quién llamas esclava negro? ¿Estás de broma? No me llames esclava negra, tú también eres negro, estás enfermo", espetó la afectada.

Posteriormente, el hombre trató de disculparse y afirmó que sólo "estaba bromeando".

De acuerdo con información de Birmingham Live cuando el tren llegó a la ciudad de Rugby, agentes de la policía se acercaron al "agresor" para cuestionarlo por suconducta.

"He actuado de manera pacífica, no he sido agresivo en ningún momento", se defiende el pasajero, que prosigue diciéndole a los policías que él "no es un civil corriente", sino un "multimillonario".

A esto uno de los oficiales contesta: No me importa quién es usted. Comprobaré sus datos y decidiré si puede o no permanecer en el tren". Se desconoce el desenlace de la situación.

Si no has visto el video aquí te lo dejamos:

El racismo es un sentimiento o comportamiento que suele manifestarse con el menosprecio de otro grupo étnico.

Lamentablemente, desde tiempos remotos, los seres humanos han tenido que soportar conflictos y rechazos por esta razón.

Los que más se han visto afectados son las personas de color y los latinos.

En el Índice de Inclusión Social realizado por Americas Quarterly correspondiente al año 2013, se estimó que en Panamá el 90 % de la población indígena vive por debajo de la línea de pobreza mientras que solo un 30 % de la población blanca es pobre.

En Perú el 34 % de los afrodescendientes viven por debajo de la línea de pobreza.

En Brasil, el salario de afrodescendientes es menos de la mitad que el de brasileños de origen europeo.

Aunque en el mundo muchas cosas han cambiado ese tema sigue muy presente en la actualidad.