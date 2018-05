Sentencian a madre que golpeó a su hija por no lavarse

Agencia

CIUDAD DE MÈXICO.- Las heridas graves a su hija despertaron sospechas inmediatas. Su explicación solo se agregó a eso. Iris Hernández-Rivas, de 20 años, les dijo a los detectives que se había enojado con su hija, Nohely, porque la niña de 4 años se había negado a lavarse los dientes o lavarse la cara.

La madre dijo que le dio una patada a la niña en el estómago, haciéndola caer hacia atrás y golpearse la cabeza contra una pared en su apartamento de Gaithersburg. Nohely estaba decaída, dijo su madre en su relato, pero la niña logró caminar sola al baño, donde cayó a la bañera y quedó inconsciente. Días más tarde, en un hospital, Nohely estaba muerta, publicó el portal El Debate.

El caso penal de 16 meses contra Hernández-Rivas que comenzó en enero de 2017 terminó esta semana cuando el juez del circuito del condado de Montgomery David Boynton la sentenció a 25 años de prisión por la muerte de su hija.

"No sé qué causó ese tipo de desdén que usted tenía por ella, o esta falta de amor y simpatía. Pero parece bastante claro que ese niño realmente tenía muy pocas posibilidades de tener éxito en esta vida con la forma en que la trataste, le dijo Boynton a Hernández-Rivas.

"Estaba abrumada, creo, por sus circunstancias y obviamente no estaba preparada adecuadamente para las responsabilidades de crianza que enfrentaba"

Después de lastimar a la niña, el juez señaló que Hernández-Rivas esperó 58 minutos antes de llamar al 911. La evidencia también mostró que la niña había sido golpeada con un cinturón y sufría de un historial de abuso físico.

"No le pegas a un niño con un cinturón", dijo Boynton. "No le das una patada a un niño, no le das un portazo a un niño contra la pared, y cuando un niño está herido, llamas para pedir ayuda". Minutos antes, Hernández-Rivas le había pedido a Boynton una segunda oportunidad. "Nunca volveré a ver a mi hija", dijo. "La amo con todo mi corazón."

La niña fue transferida al Children's National Medical Center en el distrito, según muestran los registros judiciales, donde las pruebas encontraron un moretón en el hígado y "lesiones modeladas que son el resultado de un trauma de fuerza contundente con un objeto".

Las lesiones desencadenaron un intenso interrogatorio de Hernández-Rivas por parte de los detectives del condado, quienes le dieron explicaciones cambiantes. La madre inicialmente les dijo a los detectives que cuando su hija se estaba bañando sola, oyó un ruido en el baño y fue a ver cómo estaba el niño.

Encontró a su hija pequeña boca abajo en la bañera, sin responder, y con las manos apretadas a su lado, muestran los archivos de la corte. El 27 de enero, la madre dio una explicación diferente que incluía el relato de cómo pateó a Nohely, quien golpeó una pared pero logró llegar al baño. Nohely murió en Children's National el 1 de febrero de 2017.

En el transcurso de un mes, Hernández-Rivas fue acusada de homicidio en segundo grado, abuso infantil y abuso infantil que ocasionó la muerte. A medida que se acercaba el juicio, Hernández-Rivas se declaró culpable de abuso infantil que resultó en la muerte según un acuerdo con los fiscales que los otros cargos serían retirados.

Hernández-Rivas "estaba abrumada, creo, por sus circunstancias y obviamente no estaba preparada adecuadamente para las responsabilidades de crianza que enfrentaba", dijo Trainor. Citó las pautas de sentencia de Maryland para el caso que no son vinculantes, pero exigen una pena de prisión de 12 a 20 años. Le pidió al juez que imponga una sentencia de 12 años o menos.