Atacó a su esposa con motosierra; enfrentaría pena máxima

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre acusado de atacar con una sierra eléctrica a su esposa frente a sus hijos en su casa del área de Los Ángeles fue deportado previamente de Estados Unidos en 11 ocasiones, afirmaron el sábado las autoridades.

La portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), Lori Haley, dijo que Alejandro Álvarez Villegas, de 32 años es un “infractor migratorio serial”.

Álvarez Villegas fue arrestado el jueves a bordo de un vehículo robado en Chula Vista, a unos cuántos kilómetros de la frontera con México.

De acuerdo con la policía, Álvarez Villegas es sospechoso de atacar a su esposa dentro de su casa en Whittier, dejándola cubierta en sangre. Se prevé que se recupere. Se desconoce de inmediato si Álvarez Villegas cuenta con un abogado que comente sobre las acusaciones.

Haley dijo que las autoridades federales de inmigración han interpuesto una orden de detención en contra de Álvarez Villegas, solicitándoles a las autoridades locales que los notifiquen antes de su liberación.

CBS2 at 5:30p: Alejandro Alvarez-Villegas appeared in court for the 1st time accused of nearly killing his wife in front of their kids with a chainsaw. ICE says he was deported nearly a dozen times. pic.twitter.com/5oYh1Iflsd