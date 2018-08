Rescatan a bebé flotando en un río de Nueva York.

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades neoyorquinas investigan la muerte de un bebé que fue encontrado el domingo flotando en las aguas cercanas al puente de Brooklyn.

Una familia de Stillwater, Oklahoma, que se encuentra de visita en la ciudad, avistó cerca de la costa de Manhattan a un niño de aproximadamente ocho meses de edad y que solo vestía un pañal, publicó el portal Excélsior.

El quiropráctico Monte Campbell dijo que su esposa, Diana, fue la primera que vio al bebé. "Me llamó y me dijo que había un bebé en el agua. Llamé al 911. En ese momento pensé que era un muñeco”, relató Campbell.

Campbell dijo que comenzó a adentrarse por las aguas del East River, recuperó al bebé y comenzó a realizarle reanimación cardiopulmonar. Indicó que el bebé no respiraba y que no tenía pulso.

La policía llegó minutos después y colocó al bebé en el paso peatonal donde continuaron haciéndole RCP. El menor fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto, indicó la policía.

Ningún padre o tutor estaba presente en la escena y el niño no mostraba signos de trauma, agregaron las autoridades.

