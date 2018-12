Así es el diseño del muro que quiere construir Trump

Agencia

WASHINGTON, EU.- Donald Trump, dio a conocer en la tarde de este viernes el diseño del muro fronterizo que pretende construir en la frontera sur del país para garantizar su mayor seguridad.

El primer mandatario de Estados Unidos hizo este anuncio a través de su cuenta personal de Twitter.

"Este es el diseño de nuestra valla de barras de acero, que es totalmente efectiva y al mismo tiempo hermosa", explicó Trump.

A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9