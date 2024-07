Netanyahu critica decisiones de la CIJ ante el Congreso de EU

Ante el Congreso de Estados Unidos, Benjamin Netanyahu, se lanzó en contra de las decisiones que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y al Tribunal Penal Internacional (TPI) han tomado con respecto a la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.

El primer ministro de Israel afirmó ante los congresistas estadounidenses en Washington que la decisión de la CIJ -que pedía a Israel garantizar la entrada de ayuda a la Franja de Gaza- es una ‘absoluta y completa tontería’, asegurando además que es una ‘fabricación’.

For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. When we stand together, something very simple happens. We win. They lose. pic.twitter.com/eco5glT44k