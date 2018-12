Empleada de aerolínea se burla de nombre de niña

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Una empleada del aeropuerto John Wayne en el condado de Orange (California, EE.UU.) se burló de una pequeña pasajera de nombre inusual, e incluso publicó una foto de su tarjeta de embarque en Facebook. La madre de Abcde Redford de cinco años afirmó que la empleada "se echó a reír" sin pudor en su presencia.

"La agente de la puerta de embarque se echó a reír, señalándome a mí y a mi hija, hablando con otros empleados", comentó Traci Redford, que le dijo a la empleada que tanto ella como su hija podía escucharla perfectamente bien, por lo que le agradecería que parara.

De acuerdo a RT, el incidente tuvo lugar hace un par de semanas, cuando las Redford embarcaban para un vuelo rumbo a El Paso, en Texas. La madre de la menor se percató de que la empleada difundió la foto del pasaje de Abcde tras haber sido avisada por un usuario de Facebook, que denunció aquella publicación ante la aerolínea.

Abcde no entendió por qué la empleada se estaba riendo de su nombre. "Dije que no todos son simpáticos y no todos van a ser simpáticos y que es una pena", recordó Redford, que trata de usar aquella experiencia como una lección para su hija. También señaló que "dos semanas después de la presentación de una queja formal, Southwest no hizo nada".

Por su parte, desde la aerolínea comentaron al medio que extienden sus "sinceras disculpas" a la familia, subrayando que su política de hospitalidad hacia los clientes prevé "tratar a cada individuo con respeto, tanto en persona como online". Asimismo, agregaron que no hacen públicas las medidas relativas al personal, pero que verán este incidente como una oportunidad para reforzar sus políticas y dejar claras sus expectativas ante los empleados.

Mientras, muchos usuarios de redes sociales critican a la madre por la elección de semejante nombre para su hija y creen que las risas de los empleados de la aerolínea no son nada de otro mundo.