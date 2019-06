Trump manda a niños migrantes a base de la Segunda Guerra Mundial

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un centro de detención que fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial será el refugio que albergará a menores de edad de origen centroamericano; así lo ha dispuesto el gobierno de Estados Unidos.

Debido a la gran cantidad de niños migrantes de Centroamérica que llegan a suelo estadounidense sin la compañía de adultos, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados ha tenido problemas para alojarlos, publica el portal Noticieros Televisa.

Dichas instalaciones sirvieron de campo de internamiento para para japoneses americanos y japoneses migrantes durante la Segunda Guerra Mundial.

Anteriormente el Fuerte Sill fue por mucho tiempo la prisión del jefe apache Gerónimo.

Dentro de la Unión Americana han surgido múltiples voces críticas al trato que le da la administración de Donald Trump a los migrantes.

Por ejemplo, la historiadora de Yale, Joanne Freeman, quien considera que con la medida tomada para el Fuerte Sill se repite la historia. “Es como si la historia no pudiera gritar más fuerte que esto”, tuiteó.

