Nobel de Economía 2024 advierte economía agitada en EU con Trump

A raíz del triunfo electoral de Donald Trump, el ganador del Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu ha advertido que la economía y el mercado laboral en Estados Unidos pasarán por aguas peligrosas.

“Me siento ansioso y triste por la elección de Donald Trump. Nos esperan años de agitación e incertidumbre. También he llegado a creer que esta no es la victoria de Trump. Son los demócratas los que han perdido estas elecciones”, expuso.

Acemoglu puntualizó en que el Partido Demócrata -que postuló a Kamala Harris- ha estado perdiendo su identidad con la fuerza laboral estadounidense en los últimos años, y que no hizo nada por recuperarla en las elecciones pasadas.

"Los demócratas dejaron de ser el partido de los trabajadores hace mucho tiempo debido a su apoyo a la disrupción digital, la globalización, los grandes flujos de inmigrantes y las ideas 'woke'".