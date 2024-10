Nobel de economía, para autores de estudio sobre desigualdad en el mundo

El Premio Nobel de Ciencias Económicas fue otorgado en 2024 a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson por su investigación sobre la relación entre las instituciones y el crecimiento económico sostenible. Los economistas, reconocidos por su obra "Por qué fracasan los países" , demostraron cómo los países con un débil Estado de derecho e instituciones explotadoras no logran un desarrollo duradero.

El comité del Nobel destacó la importancia de las instituciones sociales en la prosperidad de los países. Jakob Svensson, presidente del Comité del Nobel, subrayó:

Daron Acemoglu, investigador del MIT, se mostró sorprendido con el reconocimiento, destacando que su trabajo apoya el valor de las instituciones democráticas, aunque advirtió que la democracia no es una solución sencilla y puede generar conflictos.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson “for studies of how institutions are formed and affect prosperity.”… pic.twitter.com/tuwIIgk393