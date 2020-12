Nueva cepa de Covid se acerca a México; detectan caso en la frontera

Tijuana.- La tarde de este miércoles el gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó el hallazgo de la nueva cepa de Covid-19 que comenzó a circular en Reino Unido, el paciente que dio positivo es residente del condado de San Diego, una ciudad situada a unos 30 minutos de Tijuana.

En conferencia de prensa, Newsom junto con el doctor Anthony Fauci detalló que se trata de un hombre de 30 años, sin que explicaran como adquirió el virus.

“Fuimos informados de esta nueva cepa (del Covid-19) que identificamos obviamente del Reino Unidos y en otras partes del mundo, como en California, ayer fue identificado aquí en California, al sur de California”, dijo el mandatario estatal.

El doctor Anthony Fauci dijo que esta nueva cepa tiende a propagarse con mayor rapidez pero no hay señales de que cause síntomas más severos, además de no tener casos detectados de reinfección.

California ha sido uno de los estados que concentra el mayor número de contagios en Estados Unidos, como ocurrió inicialmente con Nueva York.

Ayer un sitio web el Washington Post informó que un hombre ya aislado en Colorado, en sus veintes, es el primer caso de la nueva cepa de coronavirus más infecciosa reportado en Estados Unidos.

El diario cita al gobernador Jared Polis, quien dice que el joven se encuentra a una 50 millas de Denver y no tiene historial de haber viajado recientemente.

Se trabaja para ubicar a sus contactos y otros casos potenciales, dijo el gobernador en sus redes sociales.

La nueva cepa de coronavirus se cree es mucho más contagiosa que su versión original, pero no está comprobado que genere una enfermedad más severa.

De acuerdo con el portal Science Direct, una cepa de un virus consiste en un virus que pertenece a la misma especie, pero que tiene diferentes características biológicas, serológicas y moleculares.

