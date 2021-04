Nueva ola de contagios más larga en América: advierte OPS

ESTADOS UNIDOS.- Mediante una rueda de prensa virtual, la directora de La Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, señaló que hay un alza de los casos en toda la región y advirtió que hay un "riesgo real" de que, sin medidas preventivas, este auge sea peor que el registrado el año pasado en muchos países.

La OPS advirtió el pasado miércoles que los casos del Covid-19 están al alza en las Américas y que, sin acciones de prevención, existe el riesgo de una nueva ola "más larga" que la anterior.

Además señaló que países como Paraguay, Uruguay y Cuba están experimentando este año brotes de mayor magnitud que los que enfrentaron en 2020, reportaron agencias internacionales.

El caso de Brasil es preocupante, puesto que, cerró marzo con contagios desbocados. Sólo este miércoles se reportó una cifra récord de decesos en un día: 3 mil 869, lo que eleva el total a 321 mil 515.

🚨 #COVID19 "All countries should be on high alert: in this pandemic, complacency leads to more cases.

We urge our Member States 🌎 to reinforce surveillance and act at the first sign that cases are ⬆️. Don’t wait until you are overwhelmed", @DirOPSPAHO pic.twitter.com/dsLICE70NP