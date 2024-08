OMS convoca al comité de emergencia por aumento de casos de Mpox

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que convocará a un grupo de expertos para determinar si la creciente propagación del virus del “mpox” en África amerita ser declarada una emergencia global.

En una rueda de prensa en Ginebra, Tedros dijo que, dada la cada vez mayor proliferación de casos de viruela símica (primer nombre del virus) más allá de la República Democrática del Congo, ha decidido pedirle a expertos independientes que asesoren a la OMS “lo más pronto posible”.

La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (o África CDC) reportaron que la viruela símica —también conocida como mpox— ha sido detectada en 10 países africanos este año, entre ellos la República Democrática del Congo, que tiene más del 96% de todos los casos y muertes.

