OMS pide cancelar fiestas navideñas por Ómicron

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó cancelar fiestas y eventos para estas fiestas decembrinas, ya que aseguran que la variante del coronavirus, Ómicron infecta a vacunados y recuperados.

A través de una conferencia de prensa en Suiza, Adhanom informó que la variante se propaga por el mundo mucho más rápido que Delta, y aseguró que la cancelación de fiestas evitaría infecciones o reinfecciones.

"An event canceled is better than a life canceled."



WHO Director General @DrTedros recommends canceling holiday plans as omicron spreads pic.twitter.com/uo1UOIkxRu