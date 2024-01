ONU critica ejecución de preso con nitrógeno en Estados Unidos

Este viernes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó la ejecución de un preso en Alabama, Estados Unidos, a través de la hipoxia con nitrógeno e hizo hincapié en las graves preocupaciones que implicaba este método ‘no aprobado’ e ‘inhumano’.

Kenneth Eugene Smith fue el primer preso en ser ejecutado por este método en territorio estadounidense. Fue condenado por el asesinato por encargo de la esposa de un predicador hace más de 20 años.

Así, resaltó en un comunicado que "la pena de muerte es inconsistente con el derecho fundamental a la vida" y pidió "a todos los Estados" que "pongan en marcha una moratoria a su uso, como paso de cara a su abolición".

The death penalty is an anachronism that doesn’t belong in the 21st Century.