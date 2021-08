Elon Musk anuncia su nuevo robot humanoide “Tesla Bot”

ESTADOS UNIDOS.- El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, anunció este jueves que el próximo año la empresa planea lanzar un robot humanoide llamado Tesla Bot que funcionará con la misma inteligencia artificial (IA) utilizada por sus vehículos eléctricos.

La revelación inesperada se produjo al final de la presentación del Día de la IA de Tesla, con Musk proporcionando algunos detalles sobre el Tesla Bot bajo el apoyo de algunas diapositivas de PowerPoint. El robot tendrá unos 1,73 centímetros de altura, pesará 57 kilos y estará construido con "materiales livianos".

