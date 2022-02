OTAN asegura que Rusia envió siete mil nuevos soldados a Ucrania

Los aliados de la OTAN acusaron a Rusia de engañar al mundo y de difundir “desinformación” al decir que algunas de sus tropas estaban regresando a sus bases, y dijeron que Moscú habría enviado a otros siete mil soldados cerca de su tensa frontera con Ucrania.

Ante el temor occidental a que Rusia esté preparando una invasión, las tensiones se dispararon el jueves también en la línea que separa a las fuerzas ucranianas de los rebeldes separatistas respaldados por Moscú en el este el país, donde los dos bandos se acusaron mutuamentente de intensos bombardeos.

Tras un puñado de señales positivas de Rusia que suavizaron las tensiones a principios de semana, el péndulo parecía oscilar nuevamente en la dirección opuesta. Con un estimado de más de 150 mil soldados cerca de Ucrania, el Kremlin propuso seguir buscando soluciones diplomáticas, una oferta celebrada por el jefe de la OTAN a pesar de él y otros han advertido que la alianza encabezada por Estados Unidos no ha visto todavía pruebas del repliegue militar anunciado por Moscú.

“Hemos visto lo contrario a algunas de esas declaraciones. Hemos visto un incremento de soldados en las últimas 48 horas, hasta 7.000", afirmó el secretario de Defensa de Gran Bretaña, Ben Wallace, antes de una reunión de la alianza militar occidental en Bruselas.

Esto coincide con la información ofrecida en la víspera por un funcionario estadounidense.

El ministro británico de Fuerzas Armadas, James Heappey, llegó a calificar las declaraciones de Rusia acerca de sus tropas de “desinformación”.

