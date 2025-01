Otro accidente aéreo en EU: avioneta se desploma en Filadelfia

Una avioneta se estrelló en el noreste de Filadelfia, desatando un incendio que movilizó a los equipos de emergencia, informó este viernes el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

El mandatario estatal aseguró que está ofreciendo todos los recursos del estado para atender el accidente, ocurrido a menos de tres millas (4.8 kilómetros) del Aeropuerto del Noreste de Filadelfia, una terminal utilizada principalmente por jets de negocios y vuelos chárter.

La Oficina de Manejo de Emergencias de Filadelfia calificó el suceso como un “incidente mayor” e informó que varias calles en la zona permanecen cerradas.

Datos de vuelo muestran que la aeronave despegó del aeropuerto a las 18:06 horas y desapareció del radar aproximadamente 30 segundos después, tras alcanzar una altitud de 1,600 pies (487 metros).

