Ovnis que sobrevuelan Kansas podrían ser de un programa secreto

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Dos supuestos objetos voladores no identificados (Ovnis) de color blanco fueron captados este jueves sobre la ciudad de Kansas City y despertaron el interés público, ya que incluso el Servicio Meteorológico Nacional parecía perplejo acerca de su origen.

De acuerdo con el portal de noticias RT, el ente admitió a través de un tuit: "honestamente no tenemos ninguna explicación para los objetos flotantes sobre Kansas City".

We honestly have no explanation for the floating objects over Kansas City. — NWS Kansas City (@NWSKansasCity) 21 de junio de 2019

También te puede interesar: La NASA anuncia viajes turísticos al espacio en 2020

En la Red, además de la vieja teoría de "la llegada de alienígenas", entre las hipótesis sobre el avistamiento en Kansas City figura que las esferas blancas forman parte del proyecto 'Loon' de Google, una red cada vez mayor de globos de helio equipados con Wi-Fi para expandir el acceso a la banda ancha sobre el terreno.

Uno de los usuarios hasta intentó demostrar que dos de los globos del gigante tecnológico podrían ser, según su ubicación, los ovnis en cuestión.

No obstante, Scott Coriell, ingeniero de Loon, lo desmintió en un correo electrónico a Gizmodo, afirmando que la compañía no tiene ningún globo que opere actualmente en el área de Kansas City.

Para llegar al fondo del asunto el portal contactó con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos (DARPA, por sus siglas en inglés) que no confirmó que los ovnis sobre Kansas City fueran suyos, pero sí indicó que recientemente la DARPA lanzó tres globos blancos del proyecto 'ALTA' (Adaptable Lighter Than Air) desde Cumberland (Maryland, EE.UU.). La DARPA incluso tuiteó al respecto el 18 de junio.

Last night, DARPA launched 3 balloons from Cumberland, Maryland, in a flight test for the Adaptable Lighter Than Air prgm. Over next few days, ALTA will demonstrate capability for wind-borne navigation of a lighter-than-air vehicle over extended ranges. https://t.co/Og8dWCvszc pic.twitter.com/NjUB6Got94 — DARPA (@DARPA) 18 de junio de 2019

Si bien es probable que el propósito real del programa 'ALTA' permanezca clasificado, la DARPA solo dice que quiere "desarrollar y probar un vehículo más ligero que el aire adecuado para grandes altitudes y capaz de navegar por el viento en rangos extendidos".

Si los ovnis sobre Kansas City son estos tres globos de ALTA, entonces parecen haber cumplido ese objetivo, ya que a la deriva se habrían desplazado hasta el centro geográfico del país en dos días.