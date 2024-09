Papa Francisco promete ‘toda la ayuda posible’ a víctimas de abuso

El Papa Francisco se comprometió este fin de semana a ‘ofrecer toda la ayuda posible’ a las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero, tras escuchar que el trauma las había sumido en la pobreza y el sufrimiento emocional.

La visita del Pontífice a Bélgica ha estado profundamente marcada por el escándalo de los abusos.

Tanto el rey Felipe como el primer ministro, Alexander De Croo, condenaron el legado de violaciones y abusos sexuales perpetrados durante décadas por sacerdotes de la Iglesia católica, así como los encubrimientos que permitieron que estos delitos continuaran impunes.

Pope Francis has received strong public comments on the Vatican's handling of the child sexual abuse scandal during his visit to Belgium.



The Belgian King and Prime Minister de Croo both made statements criticizing the handling of the issue. pic.twitter.com/u9qWwMM60l