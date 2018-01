París bajo el agua, se desborda el río Sena

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde principios de enero, la crecida y el desborde de los ríos están afectando a una gran parte de Francia, lo que ha provocado inundaciones de hogares y comercios y frenado, incluso, algunos servicios de los trenes.

Casi 400 personas fueron desalojadas este jueves de sus hogares en el área de París como medida de precaución, mientras los niveles de los ríos de toda Francia continúan aumentando, publicó Televisa.

Trece departamentos del país permanecieron bajo alerta de inundaciones a medida que las fuertes lluvias seguían azotando varias regiones.

También te puede interesar: Desastres naturales dejan pérdidas millonarias en Estados Unidos

Además de París, donde se prevé que los niveles de agua del río Sena continúen en aumento hasta el sábado, otras regiones en el norte y este de Francia también están bajo amenaza. Otros siete departamentos en el centro del país están bajo alerta por nieve y hielo.

El servicio meteorológico francés Météo responsabilizó de las inundaciones a los niveles excepcionalmente altos de lluvia durante el invierno, y en París las precipitaciones han sido dos veces más altas que lo normal.

WATCH: Paris is on flood alert as the Seine's levels continue to rise. Look back at archive footage showing how flooding has dogged the city for more than a century. https://t.co/mUsOJTlEud pic.twitter.com/bSyNWaGW7T