Detienen al autor de tiroteo en El Paso,Texas

Agencia

EL PASO, TEXAS.- Una fuente policial reveló que el joven Patrick Crusius de 21 años y con domicilio en Dallas, Texas, fue detenido después de protagonizar un tiroteo en uno de los supermercados más visitados en la ciudad de El Paso.

El alcalde de El Paso, Dee Margo, dijo que hubo múltiples muertes, además varios informes dicen que al menos 18 personas murieron y docenas más resultaron heridas, pero la Policía no dio cifras específicas hasta el momento.

Las personas heridas fueron transportadas a dos hospitales locales. 11 personas, de entre 35 y 82 años, fueron transportadas al Centro Médico Del Sol, dijo un portavoz del hospital a KTSM , informó Tribuna con datos de NBC.

A law enforcement official in El Paso tells me the Walmart shooter opened fire outside before walking in the store.



“He shot and killed locals that were fundraising outside the Walmart selling water. Children and adults.” pic.twitter.com/ns0pyssIhk

— Anna Giaritelli (@Anna_Giaritelli) August 3, 2019

Nueve se enumeran en estado crítico, mientras que otros dos están en condición estable. El Centro Médico de la Universidad de El Paso informó haber recibido 13 víctimas, según Fox News, con edades comprendidas entre los 2 y adultos mayores. Se informó que una persona murió allí.

La fuente policial compartió una foto que se cree que es del sospechoso cuando ingresó al Walmart.

"Disparó y mató a locales que estaban recaudando fondos fuera de Walmart vendiendo agua. Niños y adultos", dijo la fuente.La Policía de El Paso tuiteó que necesitan "donadores de sangre con urgencia" y alentó a la comunidad a visitar los centros de donación de sangre.

Durante el hecho violento que duró hora y media el mediodía del sábado, el FBI acudió a la tienda, que está cerca del centro comercial Cielo Vista, lugar que el mismo tirador ya había anunciado que visitaría en Snapchat.