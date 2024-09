Pavel Durov anuncia que es padre biológico de más de 100 hijos

Pavel Durov, el enigmático programador ruso conocido por crear VKontakte (VK) y Telegram, ha captado la atención global no solo por sus logros tecnológicos sino también por su reciente revelación personal.

A los 39 años, Durov ha anunciado ser el padre biológico de más de 100 hijos gracias a donaciones de esperma realizadas durante dos décadas. Esta declaración ha añadido una nueva capa de misterio a su figura ya icónica.

Pavel Durov said that he has more than 100 biological children.



He first became a sperm donor about 15 years ago. According to him, this kind of charity work has helped more than hundreds of couples in 12 countries to have a child.

