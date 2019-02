Periodista de Telemundo también es retenido en Venezuela

Agencias

Este martes, Telemundo informó que Daniel Garrido corresponsal en Venezuela de la televisora fue secuestrado y despojado de sus teléfonos por aproximadamente ocho horas,

A través de un comunicado que difundió en redes sociales, la televisora dio a conocer la la desaparición de comunicador.

Noticias Telemundo’s statement on the abduction of its #Venezuela correspondent, Daniel Garrido. https://t.co/3FV6oolrMI pic.twitter.com/Ll5XESXiqG