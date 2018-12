Pareja encuentra a su perro en las ruinas de su casa

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Luego de que un feroz incendio destrozó su casa, una pareja regresó y descubrió que su perro la estuvo esperando todo este tiempo.

De acuerdo con información de Noticieros Televisa, luego de perder su casa en uno de los incendios forestales más devastadores de California, una pareja que había sido evacuada del pueblo de Paradise, regresó a su antiguo domicilio para ver si quedaba algo que rescatar.

Al llegar no encontraron nada material de valor, solo cenizas y madera carbonizada, pero sí se encontraron con un miembro de su familia que permaneció allí, esperando su regreso: su mascota, un perro llamado Madison.

La historia que ha conmovido a miles fue compartida originalmente por K9 Paw Print Rescue, una organización sin fines de lucro, dedicada a ayudar a los animales de la zona.

El grupo, que compartió la anécdota de esta pareja a través de su perfil oficial de Facebook, indicó que “al principio estaban devastados por haber tenido que irse sin Madison, por lo que no les quedó de otra que pedir que estuviera bien”.

Cuando las autoridades por fin les dieron permiso para regresar a donde estaba su casa, encontraron que su perro los estaba esperando.

