Empresarios y famosos critican a Trump por romper familiar migrantes

ESTADOS UNIDOS.- Algunos líderes empresariales criticaron la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de separar a niños migrantes de sus padres, quienes son acusados de ingresar de forma ilegal a Estados Unidos, informó El Financiero. De momento no está claro qué impacto tendrá esta postura, si es que hay alguno.

ProPublica obtuvo una grabación en audio del interior de una instalación de la Patrulla Fronteriza en la que se escucha a los niños llorar mientras un agente bromea: “Aquí tenemos una orquesta”.

El desesperado llanto de diez niños centroamericanos, separados de sus padres un día de la semana pasada por las autoridades de inmigración en la frontera, es una escucha atroz. Muchos de ellos suenan como si estuvieran llorando tan fuerte que apenas pueden respirar. Gritan “mami” y “papá” una y otra vez, como si esas fueran las únicas palabras que conocen.

La voz de barítono de un agente de la Patrulla Fronteriza retumba por encima del llanto. “Bueno, aquí tenemos una orquesta,” bromea. “Faltaba el maestro”.

Entonces, una angustiada niña salvadoreña de seis años suplica repetidamente que alguien llame a su tía. Solo una llamada, ruega a cualquiera que la escuche. Dice que ha memorizado el número de teléfono y, en un momento dado, se lo recita de un tirón a un representante consular. “Y mi mami después que me venga a traer mi tía va a venir lo más pronto posible para irme con ella”, gimotea.

El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que iba a donar dinero a los grupos que ayudan a las familias migrantes para que obtengan asesoría legal y servicios de traducción en la frontera. Pidió a otros hacer lo mismo.

Cerca de 2 mil 300 menores han sido separados de sus padres en la frontera entre el 5 de mayo y el 9 de junio, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

“Necesitamos frenar esta política ahora mismo”, escribió Zuckerberg en su cuenta de Facebook. Además, invitó a unirse al fondeo que él mismo organizó para ayudar a los niños migrantes.

El director general de Google, Sundar Pichai, tuiteó que las historias e imágenes sobre las familias migrantes eran “desgarradoras”.

Mientras que Tim Cook, director general de Apple, dijo en una entrevista para el periódico The Irish Times que la política es “inhumana. Necesita detenerse”.

Los tres fundadores de Airbnb indicaron en un comunicado conjunto que separar a los menores de sus padres es “cruel, inmoral y va en contra de los valores estadounidenses de pertenencia”.

Niños migrantes son separados de sus padres ocasionándoles graves afectaciones psicoemocionales. (Foto: La opinión)

Los grupos de cabildeo conservadores se unieron a la crítica. The Business Roundtable, organización que incluye a los directores generales de Wal-Mart, General Motors, Boeing y Mastercard, entre otros, exhortaron al gobierno de Trump a poner fin a esta política migratoria. De igual forma lo hizo la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la cual representa a más de tres millones de pequeñas y grandes empresas.

“Sin duda, una nación tan grande, tan generosa y compasiva como Estados Unidos puede encontrar la manera de no separar a los niños de sus padres en la frontera. Si no podemos llegar a un acuerdo en eso, no podemos estar de acuerdo en nada”, aseveró Thomas Donohue, el presidente de la cámara y director general, en un comunicado.

La oleada de declaraciones corporativas podría aliviar las conciencias de los directores generales y lograr empatía con sus empleados y clientes, pero es poco probable que provoque un cambio en la política, de acuerdo con Erik Gordon, profesor adjunto en la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Michigan.

Más de dos mil niños han sido separados de sus padres en menos de un mes. (Foto: Perú)

Cuando los líderes empresariales toman una postura en algunas cuestiones en las que tienen experiencia, como comercio, impuestos o regulaciones, influyen en la política, indicó. Pero sobre temas que los involucran de una manera menos directa, como inmigración o control de armas, tienden a tener menos impacto.

“Tienen una voz grande, pero no estoy seguro de que tengan una mayor influencia”, dijo Gordon.

Famosos también criticaron esta política de Donald Trump

Michelle Obama, la exprimera dama de EU, se sumó a la causa citando un tuit de Laura Bush "Vivo en un estado fronterizo. He notado la necesidad de hacer cumplir y proteger nuestras fronteras internacionales, pero esta política de cero tolerancia es cruel. Es inmoral. Y me rompe el corazón".

La creadora de la saga Harry Potter, J.K. Rowling, escribió en su cuenta de Twitter: "El problema no es si se cambia el pañal del niño o si se está alimentando. El trauma ocurre cuando el niño es separado de su principal cuidador. Existe gran evidencia para mostrar lo que ese trauma le hace a los niños".

Mientras que la actriz mexicana, Karla Souza, escribió retuiteó y comentó una nota de The Washington Post que narra cómo un niño fue separado de su familia. "Qué tragedia, MIs pensamientos y oraciones con la familia Muñoz".

El conductor y comediante, Jimmy Kimmel, comentó en Twitter que "este Día del Padre, espero que nuestro Presidente y sus súbditos recuerden que los niños deben estar con sus padres, no en centros".