Amy Bauernschmidt se convierte en la primera mujer al mando de un portaaviones nuclear

El portaaviones USS Abraham Lincoln partió esta semana de San Diego bajo el mando de la capitana Amy Bauernschmidt, la primera mujer en dirigir un portaaviones de propulsión nuclear en la historia de la Marina de Estados Unidos.

Bauernschmidt, quien anteriormente se desempeñó como primer oficial del Abraham Lincoln de 2016 a 2019, tomó el relevo del capitán Walt Slaughter durante una ceremonia en agosto pasado, informó la cadena CBS 8 en San Diego.

Capt. Amy N. Bauernschmidt takes command of #USSAbrahamLincoln (CVN 72) Aug. 19, in San Diego, Ca.



Congratulations Capt. Slaughter, & welcome aboard Capt. Bauernschmidt - Thank you both for your leadership ⚓ 🇺🇸



