Nació con 24 dedos y quieren sacrificarlo por ambición

INDIA.- Un niño de 12 años, podría ser sacrificado en la India, por nacer con 24 dedos. Los padres del menor temen por su vida ya que un hombre aseguró que matarlo daría riqueza a la familia.

De acuerdo con Debate, los propios familiares del menor que nació con 24 dedos amenazan su vida, ya que un hechicero promete riqueza a cambio de sacrificarlo.

El pequeño Shivanandan vive en Gurri, según Asian News International.

“Hemos dejado de enviarlo a la escuela. También hemos recurrido a la ayuda de la Policía”, reclamó el padre del niño.

Barabanki: Parents of a boy with 12 fingers & 12 toes claim that relatives are trying to kill their son after a 'tantrik' said that sacrificing a child with a disorder will make them wealthy. Father says, 'we've stopped sending him to school. We have sought help from police also' pic.twitter.com/MyltHK9vej