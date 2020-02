Reconocido terapeuta familiar es acusado de feminicidio

LOS ÁNGELES.- Un hombre de Los Ángeles sospechoso de matar a su ex novia, un destacado terapeuta familiar y la ex novia del comediante Drew Carey, fue acusado el miércoles de su asesinato.

La Dra. Amie Harwick murió el fin de semana después de que Gareth Pursehouse la arrojara supuestamente al balcón del tercer piso de su departamento de Hollywood Hills, dijo la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles.

Pursehouse enfrenta cargos que incluyen asesinato y robo residencial en primer grado con la acusación de circunstancias especiales de estar al acecho, lo que lo hace elegible para la pena de muerte, dijeron los fiscales.

No se supo de inmediato si Pursehouse, de 41 años, tiene un abogado. Está programado para ser procesado el jueves.

La policía respondió temprano el sábado a los informes de una mujer que gritaba y descubrió a Harwick, de 38 años, en el suelo debajo del balcón, dijeron los fiscales. Ella murió en un hospital.

Los oficiales encontraron evidencia de una lucha y una entrada forzada a la casa, dijo la policía.

Los detectives se enteraron de que Harwick había expresado recientemente temor por un ex novio y había presentado previamente una orden de restricción contra él, según un comunicado de la policía.

La orden de restricción había expirado, dijo la policía.

El sitio web de Harwick la describió como terapeuta matrimonial y sexual. Apareció en la televisión y la radio y escribió un libro llamado "La Biblia del nuevo sexo para las mujeres".

Harwick se comprometió en 2018 con Carey, el anfitrión de "Price is Right" y ex estrella de comedia.

"Espero que tengas la suerte de tener a alguien en tu vida que ama tanto como ella", dijo Carey en Twitter. CBS canceló las grabaciones del programa de juegos para la semana mientras llora.

Carey compartió un enlace a una petición en línea pidiendo una actualización de las leyes de violencia doméstica.

Pursehouse fue arrestado inicialmente el sábado y emitió una fianza de $ 2 millones. Fue arrestado nuevamente el miércoles con una orden de fianza.