WASHINGTON, Estados Unidos.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, aseguró que podría ser “la persona más acosada” del mundo a juzgar por lo que “la gente dice de mí”.

La señora Trump habló durante una entrevista televisada en la que promovió su iniciativa Be Best (sé el mejor), que enfrenta el acoso en línea.

Los detractores han señalado que su esposo, el presidente Donald Trump, se burla habitualmente de la gente por su aspecto personal y por lo que él considera su falta de talento o inteligencia.

“Yo podría decir que soy la persona más acosada del mundo”, dijo la señora Trump en un segmento de la entrevista emitido el jueves en el programa “Good Morning America”.

