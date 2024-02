Príncipe Harry abre su corazón sobre el cáncer del rey Carlos III

Aunque continúan las tensiones entre los miembros de la familia real británica, el príncipe Harry abrió su corazón y se sinceró sobre el diagnóstico de cáncer de su padre, el rey Carlos III.

El hijo menor del monarca del Reino Unido, reveló en una entrevista con GMA todo lo que ocurrió tras visitar por un tiempo corto la residencia oficial de su familia del otro lado del continente.

Harry comentó que se sintió feliz de poder ver de nueva cuenta a su padre de 75 años, ya que habían estado separados desde hace varios meses.

Aparentemente, se le informó a Harry sobre el cáncer de su papá antes de que el Palacio de Buckingham diera a conocer el en su portal y redes sociales oficiales su diagnóstico de salud.

A pesar de dejar en claro que todavía se preocupa por su familia, entre ellos su padre, hermano y sobrinos, el príncipe Harry evitó responder cualquier tipo de pregunta que implicara revelar información confidencial sobre la salud del rey Carlos III.

Prince Harry's Cagey Answers Reflecting on King Charles' Cancer Diagnosis | Click to read more 👇 https://t.co/Owkl1F9dzX