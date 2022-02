Isabel II “palomea” a Camila: quiere que sea la próxima reina

LONDRES.- Mientras el Reino Unido conmemoraba 70 años de servicio de la reina Isabel II el domingo, la monarca expresó un “deseo sincero” de que la esposa del príncipe Carlos, Camila Parker Bowles, sea conocida como “reina consorte” cuando su hijo la suceda.

Con esas palabras, la monarca buscó responder de una vez por todas las preguntas sobre el estatus de Camila, quien inicialmente fue rechazada por los seguidores de la fallecida princesa Diana, la primera esposa de Carlos.

Muchos en Gran Bretaña tardaron años en perdonar a Carlos, cuya infidelidad admitida y prolongado nexo con Camila torpedearon su matrimonio con Diana. La popular y glamorosa princesa murió en un accidente automovilístico en París en 1997, cinco años después de que la pareja se separó bajo la mirada pública.

✍️ On the eve of the 70th anniversary of her Accession to the throne, The Queen has written a message thanking the public and her family for their support, and looking forward to #PlatinumJubilee celebrations over the coming year. #HM70 pic.twitter.com/U6JfzeZMLn