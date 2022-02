Reina Isabel II desmiente rumores: tuvo audiencia con Boris Johnson

La reina Isabel II tuvo su audiencia semanal con el primer ministro Boris Johnson por teléfono el miércoles a pesar de haber contraído COVID-19, dijo el Palacio de Buckingham. Esto desmiente la oleada de rumores en redes sociales sobre su estado de salud, e incluso, de su muerte.

Isabel, de 95 años, había cancelado incluso las reuniones virtuales el martes tras presentar síntomas parecidos a los de un resfriado.

Su edad, diagnóstico de COVID-19 y reciente problema de salud han sido motivo de preocupación para los funcionarios británicos y el público, pero el hecho de que esté lo suficientemente bien como para hablar con Johnson fue visto como una señal alentadora.

Las autoridades confirmaron el domingo que la reina dio positivo por COVID-19. El diagnóstico generó preocupación y deseos de recuperación de todo el espectro político británico para la reina, la monarca con el reinado más prolongado del país.

El palacio dijo el domingo que Isabel, que ha recibido tres dosis de la vacuna contra el coronavirus, continuaría realizando tareas “ligeras” en el Castillo de Windsor durante la próxima semana.

La reina cumplió 70 años en el trono el 6 de febrero, el aniversario de la muerte de su padre, el rey Jorge VI, en 1952. Cumplirá 96 años el 21 de abril.

Tanto su hijo mayor, el príncipe Carlos, de 73 años, como su nuera Camila, duquesa de Cornualles, de 74, contrajeron el coronavirus a principios de mes. Carlos se ha reincorporado al trabajo desde entonces. Se cree que recientemente ha habido varios positivos al virus entre el personal del castillo de Windsor, donde está alojada la reina.

En redes sociales, la salud de la reina provocó muchas especulaciones, al grado que algunos incluso afirmaban que la monarca había fallecido.

Todo comenzó porque la BBC publicó una imagen con fondo negro y las especulaciones llegaron a tal nivel, que incluso el jefe de gabinete de la Cámara de los Lores, Dayo Okewale, tuvo que desmentir el hecho y pedir al público que no haga caso de rumores.

Hollywood unlocked posting the Queen is dead???? There is no credible source that verifies this. #False