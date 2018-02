Ministro británico renuncia por llegar dos minutos tarde

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En un hecho insólito, un político británico renunció a la Cámara de los Lores tras haber llegado dos minutos tarde a una reunión, en la que su breve retraso significó no responder a una serie de preguntas, su renuncia fue rechazada por la primera ministra británica, Theresa May.

De acuerdo con El Tiempo, el secretario de Desarrollo Internacional del Reino Unido, Michael Bates, presentó su dimisión ante el parlamento británico por haber llegado tarde a una de sus sesiones, según indicó el diario español El País este jueves.

También te puede interesar: Osorio Chong anuncia su renuncia a la Segob

Más allá de la tardanza, la demora de Bates en llegar a la sesión impidió que este contestara una pregunta que formuló la diputada laborista Ruth Lister. Al ponerse frente al estrado para disculparse por la ausencia en medio de la interpelación de Lister, Bates decidió renunciar a su cargo en medio del desconcierto de los demás partícipes de la sesión. Theresa May, la primera ministra del Reino Unido, no aceptó la dimisión del ministro al considerarla “innecesaria” .

Cabe recordar que Michael Bates llevaba 5 años respondiendo las preguntas a nombre del Poder Ejecutivo en las diversas sesiones que tenía el parlamento. Tras no responder la pregunta de Lister, el ministro aseguró estar “absolutamente avergonzado” durante la intervención que precedió su renuncia.

La reunión en la Cámara de los Lores se efectuaría a las 3 de la tarde. Bates no se encontró dentro del salón a esa hora, sino unos minutos más tarde, cuando la pregunta de la diputada Lister ya había sido resuelta por otro miembro de su grupo.

The bizarre moment that Lord Bates resigns as a government minister - for being late pic.twitter.com/cV8moWBNge