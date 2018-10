Reportero frustra paso de migrantes a Texas (video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Griff Jenkins, un reportero de Fox News que se encuentra en la frontera entre México y EE.UU. cubriendo la caravana de migrantes procedente de Centroamérica, terminó tomando la ley en sus propias manos al emboscar a una familia que intentaba ingresar al estado de Texas.

Jenkins y su equipo, que se encontraban entre los arbustos, cerca del río Grande o río Bravo —como lo conocen los mexicanos— divisaron a una familia en una pequeña balsa, informa el portal de noticias RT.

También te puede interesar: Trabajadores rocían insecticida a migrantes en Chiapas

"Disculpe, señor, ¿estaba tratando de cruzar ilegalmente a EE.UU.?", le grita Jenkins al hombre que conducía la balsa, quien rápidamente gira su bote y regresa al lado mexicano del río.

De inmediato, aparece en la pantalla de Fox News: "Griff frustra intento de ilegales de cruzar la frontera".

"Lo que estamos presenciando ahora es claramente una familia que fue traída por ese 'contrabandista' que remaba en la balsa. Este es un intento de cruzar ilegalmente, y han regresado ahí", explicó el reportero.

El periodista se congratuló de su hazaña: "Parece que hemos frustrado este intento"; sin embargo, explicó que las autoridades le informaron que "probablemente [estas personas] solo vayan a buscar otro lugar" para intentar cruzar nuevamente.

Luego, se ve al reportero conversando con un grupo de inmigrantes, al parecer todas mujeres y una de ellas con un niño en brazos, aunque se ven borrosas esas imágenes, quienes dijeron que venían de Honduras y fueron arrestadas por agentes de la Patrulla Fronteriza.

FOX NEWS ALERT: Migrant caravan grows to a mile long as it heads straight for the U.S.-Mexico border | @GriffJenkins pic.twitter.com/3ZIH6Ubsk5