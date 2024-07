Republicanos exigen renuncia de Biden a la presidencia

El presidente Joe Biden anunció el domingo que no buscará la reelección, una decisión que ha sido aplaudida por los legisladores demócratas, pero que provocó además la respuesta de los republicanos que exigen la renuncia inmediata del mandatario.

El anuncio de Biden llega tras más de dos semanas de intensa presión por parte de su propio partido.

Aproximadamente treinta legisladores demócratas le habían solicitado públicamente que desistiera de sus aspiraciones de reelección, mientras que otros manifestaron en privado sus preocupaciones sobre las repercusiones de su candidatura en el seno de un partido ya dividido. La resistencia inicial de Biden a estas demandas fue calificada por algunos demócratas como una acción egoísta.

Además, el desempeño del presidente en el debate del mes pasado fue aprovechado por los republicanos para subrayar su supuesta incapacidad para continuar en el cargo durante un segundo mandato.

Ahora, con Biden fuera de la contienda electoral, los líderes republicanos han redoblado sus esfuerzos para pedir su renuncia inmediata.

declaró Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.

Democrats have been complicit in the largest political cover-up in history. They have known for a long while that Joe Biden was not capable of holding his office.



