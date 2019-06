Estados Unidos retira veto a Huawei

Agencia

OSAKA, Japón.- El mandatario de la Casa Blanca ha anunciado durante la Cumbre G20 que permitirá a las empresas estadounidenses vendan productos Huawei y quiten bloqueo comercial que entraría en vigor el próximo 19 de agosto.

En mayo de este año, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohibía a las empresas de Estados Unidos utilizar dispositivos que pusieran en riesgo la seguridad nacional, el Departamento de Comercio de ese país, incluyó a Huawei.

Al respecto, Trump pronunció durante la rueda de prensa del G20: “Enviamos y vendemos a Huawei una enorme cantidad de productos que acaban en los distintos dispositivos que fabrican, y he dicho que está bien, que seguiremos vendiendo esos productos”.

“Estamos de nuevo en el camino (…) Las negociaciones continúan”, dijo Trump a los periodistas después de reunirse con Xi al margen de la cumbre del Grupo de los 20 en la ciudad japonesa de Osaka, informó la agencia Kyodo.

U-turn? Donald Trump suggests he would allow #Huawei to once again purchase U.S. technology! #HuaweiFacts https://t.co/wg7yJQXOsS