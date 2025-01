Revelan que atacante de Nueva Orleans enfrentaba problemas financieros

A unos cuantos días del atropello masivo en el Barrio Francés de Nueva Orleans, que dejó 14 muertos, New York Post dio a conocer las dificultades que padecía el atacante, Shamsud-Din Jabbar.

A pesar de haber trabajado en prestigiosas firmas de contabilidad como Deloitte, donde ganaba 125 mil dólares al año, Jabbar -veterano condecorado del Ejército de los Estados Unidos- enfrentaba serias dificultades financieras y se había divorciado tres veces.

Según documentos judiciales, su exesposa, Nakedra Charrlle Jabbar, obtuvo la custodia de sus dos hijas y le fue ordenado pagar 2 mil 200 dólares mensuales en concepto de manutención infantil tras su divorcio en 2012.

Shamsud-Din Jabbar was divorced three times, financially struggling before deadly New Orleans attack https://t.co/29igRQ3xnE pic.twitter.com/cJHKXIwwe9