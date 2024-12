Rey Carlos III se despide de Jimmy Carter a través de carta real

El rey Carlos III ha compartido una carta donde se despide de Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, quien falleció el domingo 29 de diciembre tras haber llegado a los 100 años de edad.

En su mensaje, el monarca británico envió sus condolencias a la familia de Carter.

El monarca conoció a Carter en 1997, justo cuando acaba de proclamarse como presidente de Estados Unidos, acudieron a la Cumbre del G7 en Londres y posteriormente visitó el Palacio de Buckingham para reunirse con la reina Isabel II y el príncipe Felipe.

A condolence message from The King to President Biden and the American people following the death of former US President Jimmy Carter. pic.twitter.com/EIZqj7MZeb