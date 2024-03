Rose Hanbury desmiente rumores de "aventura" con el Príncipe Guillermo

La marquesa de Cholmondeley, Rose Hanbury, ha sido ligada al escándalo y teorías de conspiración sobre la desaparición de Catalina Middleton, luego de su cirugía abdominal, por una presunta infidelidad con el Príncipe Guillermo, sin embargo, la aristócrata ha decidido finalizar con los rumores mediante un contundente mensaje con sus abogados.

"Los rumores son completamente falsos", así fue como Hanbury terminó con las especulaciones a través del medio Business Insider, luego de que un monólogo durante el programa The Late Show with Stephen Colbert tocara el tema sobre la supuesta "aventura" entre la ex modelo y el heredero al trono.

"El reino ha estado muy agitado por la desaparición de Catalina Middleton", dijo Colbert el martes 12 de marzo en el arranque de su programa.

Anyway, this is the clip where Stephen Colbert talked about Prince William’s affair with Rose Hanbury, Marchioness of Cholmondeley.#PrinceOfPegging really doesn’t want UK public to see it 😏pic.twitter.com/IIASAEb23y