Rusia ocupa Chernóbil en su guerra contra Ucrania

Tropas rusas han invadido territorio ucraniano en la zona central de nuclear de Chernóbil, así lo informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.