Rusia y Norcorea firman acuerdo de ayuda mutua en caso de ataque

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, firmaron el miércoles un acuerdo de colaboración que contempla ayuda mutua en caso de ataque a cualquiera de las dos naciones. Este pacto se produce en un contexto de creciente tensión con Occidente y mientras Moscú busca municiones norcoreanas para su guerra en Ucrania.

Durante la primera visita de Putin a Corea del Norte en 24 años, ambos líderes acordaron una “asociación estratégica integral”, aunque los detalles específicos del tipo de asistencia no se han divulgado completamente.

Kim Jong Un describió el acuerdo como el “tratado más sólido de la historia" entre ambos países y destacó su alcance en política, economía, cultura y asuntos militares.

📹Vladimir Putin got behind the wheel of the brand new Aurus Russian luxury car to give Kim Jong-un a ride pic.twitter.com/7oewjCD9Ij