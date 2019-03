Antes de pedir a Rusia salir de Venezuela, EU debería irse de Siria: Zakharova

Agencias

Moscú.- Rusia rechazó el miércoles la exigencia de Estados Unidos de retirar a su personal militar en Venezuela, afirmando que esa presencia es totalmente legítima.

En un comunicado publicado la tarde del martes, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo que la presencia del personal militar ruso en Venezuela es “en estricto cumplimiento” con la constitución venezolana y con un acuerdo bilateral sobre cooperación militar.

Aseguró que la misión no necesita aprobación de la Asamblea Nacional venezolana, que es controlada por la oposición.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que "Rusia tiene que salir" de Venezuela y señaló que "todas las opciones" están abiertas para que eso suceda.

Estos pronunciamientos se dan luego que dos aviones militares rusos, con integrantes del Ejército de ese país, aterrizaran en Venezuela el pasado fin de semana, según una fuente de Caracas a la agencia RIA Novosti.

María Zajárova también dijo que "antes de sugerir a alguien irse de algún lugar, Estados Unidos debe implementar su propio concepto de salida, en particular de Siria... ha pasado un mes y me gustaría aclarar, ¿salieron o no?", aseveró.

"Antes de involucrarse en los intereses legítimos de otros estados, aconsejaría a la Administración de Estados Unidos que también concrete libremente las promesas que fueron hechas a la comunidad internacional", añadió Zajárova durante un programa de Piervy Kanal.

Zakharova no detalló cuántos militares rusos viajaron a Venezuela, pero versiones de prensa indican que unos 100 militares llegaron el fin de semana al país sudamericano en dos aviones rusos, junto con unas 35 toneladas de carga.

(Con información de RT y AP)